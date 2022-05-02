باسيل: في مين انعطوا فرصة بالتشريع وبالتنفيذ وتأمنلن الدعم لأعلى الألقاب، فلا تركوا بالتشريع بصمة ولا إلهم أثر بالإنماء. هَالصنف من الناس معروف ومكشوف، تاريخهم بيفضحهم والطبع عندن أقوى من التطبع، والأعوج ما بيجلّس. هودي كل عمرن أزلام وبيبقوا
باسيل: في مين انعطوا فرصة بالتشريع وبالتنفيذ وتأمنلن الدعم لأعلى الألقاب، فلا تركوا بالتشريع بصمة ولا إلهم أثر بالإنماء. هَالصنف من الناس معروف ومكشوف، تاريخهم بيفضحهم والطبع عندن أقوى من التطبع، والأعوج ما بيجلّس. هودي كل عمرن أزلام وبيبقوا
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا