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باسيل: في مين انعطوا فرصة بالتشريع وبالتنفيذ وتأمنلن الدعم لأعلى الألقاب، فلا تركوا بالتشريع بصمة ولا إلهم أثر بالإنماء. هَالصنف من الناس معروف ومكشوف، تاريخهم بيفضحهم والطبع عندن أقوى من التطبع، والأعوج ما بيجلّس. هودي كل عمرن أزلام وبيبقوا
الإثنين 02 أيار 2022

باسيل: في مين انعطوا فرصة بالتشريع وبالتنفيذ وتأمنلن الدعم لأعلى الألقاب، فلا تركوا بالتشريع بصمة ولا إلهم أثر بالإنماء. هَالصنف من الناس معروف ومكشوف، تاريخهم بيفضحهم والطبع عندن أقوى من التطبع، والأعوج ما بيجلّس. هودي كل عمرن أزلام وبيبقوا

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