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باسيل: قمنا بتفاهمات لبناء الدولة لا لتخريبها، لنحفظ ونحمي بعضنا لا لنتآمر على بعضنا
السبت 20 آب 2022

باسيل: قمنا بتفاهمات لبناء الدولة لا لتخريبها، لنحفظ ونحمي بعضنا لا لنتآمر على بعضنا

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