باسيل: كأنّهم كلّهم متفقين ضمناً على دوام الفراغ برئاسة الجمهورية حتى كل واحد يحقّق مشروعه الخاص. بتقول لهم، بهيك دستور، بدّو يحصل الفراغ كل ست سنين، اذا ما عملنا انتخاب مباشر للرئيس من الشعب وعلى دورتين ليكون في تمثيل مسيحي ووطني بنفس الوقت. ما حدا بيردّ عليك! بتقول لهم تعوا نتّفق كعرف، اذا مش بالدستور، على الزامية عقد جلسات مفتوحة للانتخاب لنمنع الفراغ ويصير انتخاب ديمقراطي وميثاقي، ما حدا بيردّ عليك!
باسيل: كأنّهم كلّهم متفقين ضمناً على دوام الفراغ برئاسة الجمهورية حتى كل واحد يحقّق مشروعه الخاص. بتقول لهم، بهيك دستور، بدّو يحصل الفراغ كل ست سنين، اذا ما عملنا انتخاب مباشر للرئيس من الشعب وعلى دورتين ليكون في تمثيل مسيحي ووطني بنفس الوقت. ما حدا بيردّ عليك! بتقول لهم تعوا نتّفق كعرف، اذا مش بالدستور، على الزامية عقد جلسات مفتوحة للانتخاب لنمنع الفراغ ويصير انتخاب ديمقراطي وميثاقي، ما حدا بيردّ عليك!
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