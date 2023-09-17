باسيل: كلّ مرّة بوقف قدّامكم، بشعر بهيبة المسؤولية تجاهكم وبفرح حملها بنفس الوقت، لأنّي بشعر بدفء العلاقة والثقة بيناتنا. نحنا ما عنا خيار عدم تحمّل المسؤولية تجاه بلدنا وشعبنا، لأنّ ناسنا متكلّين علينا وبيشوفوا خلاص البلد من خلالنا. ما منقدر نبني بلدنا اذا ما عرفنا نبني تيّارنا، ليكون البلد والتيّار على صورة بعضهم: فيه حرية حدودها حريّة غيرنا، فيه حق الاختلاف مرتبط بالانضباط والانتظام العام، فيه الطموح الشخصي بيوقف عند حدود مصلحة الجماعة، فيه التنوّع غنى بس بيتحوّل لخراب اذا فيه تفلّت، وفيه الاخلاق اساس التعاطي، منكون بتيّار مش بتيّارات متل ما منكون بدولة مش بدويلات، فيه وفيها استقلالية مش تبعيّة، فيه وفيها كرامة مش ذلّ، فيه منتسبين احرار وفيها مواطنين كريمين مش مقهورين… اتكالي عليكم لنحفظ الأمانة والقضية، واتكالكم عليّ لحافظ على الثقة المتجدّدة بالتزامي
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