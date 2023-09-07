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باسيل: لأهلي بالبترون بقول: اطّلعوا حولكم وشوفو حبّنا للبترون شو عمل، ودعمنا للبلدية ومساعدتها لنا لوين وصّل مدينتنا… وصّلها للعالميّة وصارت على كل لسنان ومقصد كل الناس. قدّيش حبّنا للبنان معقول يخلّينا نعمل اذا منعناهم يمنعونا؟
الخميس 07 أيلول 2023

باسيل: لأهلي بالبترون بقول: اطّلعوا حولكم وشوفو حبّنا للبترون شو عمل، ودعمنا للبلدية ومساعدتها لنا لوين وصّل مدينتنا… وصّلها للعالميّة وصارت على كل لسنان ومقصد كل الناس. قدّيش حبّنا للبنان معقول يخلّينا نعمل اذا منعناهم يمنعونا؟

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