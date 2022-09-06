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باسيل: لازم انهاء التحقيق واصدار القرار الظني، ووقف عمليّة غض النظر عن امرين: تجارة الأمونيوم ومن المستفيد منها والعمل التخريبي المحتمل ومن قام فيه. ما بيجوز الاكتفاء بس بالتقصير الوظيفي يلّي اصبح كيد سياسي يطال فئات سياسية محدّدة
الثلاثاء 06 أيلول 2022

باسيل: لازم انهاء التحقيق واصدار القرار الظني، ووقف عمليّة غض النظر عن امرين: تجارة الأمونيوم ومن المستفيد منها والعمل التخريبي المحتمل ومن قام فيه. ما بيجوز الاكتفاء بس بالتقصير الوظيفي يلّي اصبح كيد سياسي يطال فئات سياسية محدّدة

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