باسيل: لازم انهاء التحقيق واصدار القرار الظني، ووقف عمليّة غض النظر عن امرين: تجارة الأمونيوم ومن المستفيد منها والعمل التخريبي المحتمل ومن قام فيه. ما بيجوز الاكتفاء بس بالتقصير الوظيفي يلّي اصبح كيد سياسي يطال فئات سياسية محدّدة
باسيل: لازم انهاء التحقيق واصدار القرار الظني، ووقف عمليّة غض النظر عن امرين: تجارة الأمونيوم ومن المستفيد منها والعمل التخريبي المحتمل ومن قام فيه. ما بيجوز الاكتفاء بس بالتقصير الوظيفي يلّي اصبح كيد سياسي يطال فئات سياسية محدّدة
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