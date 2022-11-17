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باسيل: لا ادعم ترشيح فرنجية باختصار لأننا لا نتفق معه بالبرنامج السياسي الاصلاحي ببناء الدولة
الخميس 17 تشرين الثاني 2022

باسيل: لا ادعم ترشيح فرنجية باختصار لأننا لا نتفق معه بالبرنامج السياسي الاصلاحي ببناء الدولة

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