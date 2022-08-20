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باسيل: لا تخافوا… فالايام الصعبة تمر والمستقبل لنا… انظروا الى نتائج الانتخابات وما حققناه في اصعب الظروف لتعرفوا ان المستقبل لنا… انظروا الى تطورات المنطقة المحيطة بنا لتعرفوا ان المستقبل لكم وللبنان ولمشروعنا الوطني الكبير للبنان الكبير لا الصغير
السبت 20 آب 2022

باسيل: لا تخافوا… فالايام الصعبة تمر والمستقبل لنا… انظروا الى نتائج الانتخابات وما حققناه في اصعب الظروف لتعرفوا ان المستقبل لنا… انظروا الى تطورات المنطقة المحيطة بنا لتعرفوا ان المستقبل لكم وللبنان ولمشروعنا الوطني الكبير للبنان الكبير لا الصغير

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