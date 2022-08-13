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باسيل: لا توجد إرادة للإصلاح في البلد وهناك من يرى أنه لا يجب إنجاز أي شيء في آخر أوقات العهد
السبت 13 آب 2022

باسيل: لا توجد إرادة للإصلاح في البلد وهناك من يرى أنه لا يجب إنجاز أي شيء في آخر أوقات العهد

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