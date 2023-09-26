باسيل: لا حل لموضوع الرئاسة الا بالتفاهم والشراكة المتوازنة وهذا ما يتطلب بطبيعة الحال حوارا ونحن لم نكن يوما الا مع الحوار لكن نعرف ان الحوار يجب ان يكون مجديا ولهذا اكدنا لسماحته وتوافقنا معه على ان للحوار ظروفا، كي لا نقول شروطا، حتى ينجح… ومنها ان يفسح المجال فيه ليس للأمور الخشبية والمعلبة والطاولات المستديرة لأنها لا تنتج توافقا على اسم، بل لتشاور ثنائي وثلاثي وايضا جماعي للوصول الى انتخاب رئيس وفق خطوط عريضة متفق عليها بين اللبنانيين
باسيل: لا حل لموضوع الرئاسة الا بالتفاهم والشراكة المتوازنة وهذا ما يتطلب بطبيعة الحال حوارا ونحن لم نكن يوما الا مع الحوار لكن نعرف ان الحوار يجب ان يكون مجديا ولهذا اكدنا لسماحته وتوافقنا معه على ان للحوار ظروفا، كي لا نقول شروطا، حتى ينجح… ومنها ان يفسح المجال فيه ليس للأمور الخشبية والمعلبة والطاولات المستديرة لأنها لا تنتج توافقا على اسم، بل لتشاور ثنائي وثلاثي وايضا جماعي للوصول الى انتخاب رئيس وفق خطوط عريضة متفق عليها بين اللبنانيين
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