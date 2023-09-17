باسيل: لا فريق الممانعة قادر يفرض رئيس ما بيمثلّنا وما بيمثّل وجداننا وناسنا، وثبت انّو هيدا مستحيل فرضه لا من الخارج ولا من الداخل. بنفس الوقت، فريق المعارضة ما بيقدر يفرض على فريق الممانعة رئيس يتحداه يبرّر له مخاوفه، ومن الاساس هيدا مستحيل. وهون منطق الحوار والتفاهم بيفرض حاله اذا اردنا الخروج من الفراغ والانهيار – اللهمّ الاّ اذا كانت نيّة لفريق يخلّينا بالفراغ، ونية فريق ثاني يعيشنا بكوابيس الماضي
باسيل: لا فريق الممانعة قادر يفرض رئيس ما بيمثلّنا وما بيمثّل وجداننا وناسنا، وثبت انّو هيدا مستحيل فرضه لا من الخارج ولا من الداخل. بنفس الوقت، فريق المعارضة ما بيقدر يفرض على فريق الممانعة رئيس يتحداه يبرّر له مخاوفه، ومن الاساس هيدا مستحيل. وهون منطق الحوار والتفاهم بيفرض حاله اذا اردنا الخروج من الفراغ والانهيار – اللهمّ الاّ اذا كانت نيّة لفريق يخلّينا بالفراغ، ونية فريق ثاني يعيشنا بكوابيس الماضي
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