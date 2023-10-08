باسيل :لبنان يعيش منذ العام 1990 أزمة إفلاس تكشفت معالمها في 17 تشرين 2019 ومن قاموا بها يدركون أنهم كانوا يستنزفون مقدرات البلد واموال المودعين، الا ان ما كان يحصل هو عملية تأجيل واعطاء الاوكسيجين للاستمرار كان يتم عبر المؤتمرات الخارجية كباريس 1 وباريس 2 في ظل غياب السياسة الاقتصادية التي عبرها يتم تأمين الاموال
باسيل :لبنان يعيش منذ العام 1990 أزمة إفلاس تكشفت معالمها في 17 تشرين 2019 ومن قاموا بها يدركون أنهم كانوا يستنزفون مقدرات البلد واموال المودعين، الا ان ما كان يحصل هو عملية تأجيل واعطاء الاوكسيجين للاستمرار كان يتم عبر المؤتمرات الخارجية كباريس 1 وباريس 2 في ظل غياب السياسة الاقتصادية التي عبرها يتم تأمين الاموال
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