باسيل :لطالما تحدث التيار عن اتباع سياسة تحفظ الوطن دون التنازل عن عناصر القوّة فيه لتحصيل حقوقنا كما حصل في استخراج النفط والغاز حيث أننا استطعنا أن نفرض معادلة قوة على الحدود من الجهتين وكنا أول من قلنا إننا اذا لم نستطع الاستخراج من قانا فلن يستطيع الاسرائيلي الاستخراج من كاريش… وهذا المسار حصل عبر القوانين التي اعددناها والعمل في وزارة الطاقة طيلة سنوات وجاءت قوة المقاومة لتوضع بالميزان مع قوة العلم لتخلق هذه المعادلة… هكذا يجب ان نصنع السياسات التي تضع لبنان بالأولوية
باسيل :لطالما تحدث التيار عن اتباع سياسة تحفظ الوطن دون التنازل عن عناصر القوّة فيه لتحصيل حقوقنا كما حصل في استخراج النفط والغاز حيث أننا استطعنا أن نفرض معادلة قوة على الحدود من الجهتين وكنا أول من قلنا إننا اذا لم نستطع الاستخراج من قانا فلن يستطيع الاسرائيلي الاستخراج من كاريش… وهذا المسار حصل عبر القوانين التي اعددناها والعمل في وزارة الطاقة طيلة سنوات وجاءت قوة المقاومة لتوضع بالميزان مع قوة العلم لتخلق هذه المعادلة… هكذا يجب ان نصنع السياسات التي تضع لبنان بالأولوية
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