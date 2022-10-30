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باسيل للمناصرين أمام قصر بعبدا: “نحنا مكملين معكن”
الأحد 30 تشرين الأول 2022

باسيل للمناصرين أمام قصر بعبدا: “نحنا مكملين معكن”

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