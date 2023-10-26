باسيل: لمست مع من تشاورت ادراكا للمخاطر العالية التي تواجه بلادنا وحرص على البلد، كما لمست إرتياحاً وتشجيعاً للخطوة التي قمت بها، على الرغم من وجود إختلاف في المقاربات وفي وجهات النظر في ببعض المواضيع، الا أن الإتفاق بديهي على:1 – حق الشعب الفلسطيني وحق لبنان بمقاومة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي وحرص على امن لبنان واستقراره ورفض اي عمل عسكري خارج ما تقوم به المقاومة من دفاع عن النفس. وهنا اسجل التقدير لتضحيات المقاومة واتقدم بالعزاء من الحزب وعائلات الشهداء بخسارة اطيب الشباب
باسيل: لمست مع من تشاورت ادراكا للمخاطر العالية التي تواجه بلادنا وحرص على البلد، كما لمست إرتياحاً وتشجيعاً للخطوة التي قمت بها، على الرغم من وجود إختلاف في المقاربات وفي وجهات النظر في ببعض المواضيع، الا أن الإتفاق بديهي على:
1 – حق الشعب الفلسطيني وحق لبنان بمقاومة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي وحرص على امن لبنان واستقراره ورفض اي عمل عسكري خارج ما تقوم به المقاومة من دفاع عن النفس. وهنا اسجل التقدير لتضحيات المقاومة واتقدم بالعزاء من الحزب وعائلات الشهداء بخسارة اطيب الشباب
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