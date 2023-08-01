باسيل: لمّا بفكّر باستعادة الجنسية، ما بفكّر بالقانون يلّي قدرنا اقرّيناه والجنسية يلّي اعطيناها… بفكّر بالمراسيم الـ 700 يلّي بعد ما توقّعت من رئيس الحكومة لسبب واحد وهو ان اكثريّتها للمسيحيين! هيدا رئيس حكومة لبنان ما بيوقّع مراسيم حق لأصحاب حق من اللبنانيين بس لأنّهم مسيحيين. وبيحاول، بكذبه، يضلّل الناس، ويحكيهم عن مراسيم “اعطاء جنسية”، مش “استعادة جنسية”، ليوهم الناس انّها طلبات وخدمات خاصة او منتقاة اختياريا منا نحنا- بالوقت يلّي ما بعرف اسم واحد من المراسيم الـ 700 وهي ناتجة عن “قانون استعادة الجنسية” يلّي اقتربت تخلص صلاحيّته الزمنية، ويلّي عرفوا كيف ما يحترموه حتى مش بس يمنعوا المئات من الحصول على الجنسية بل يمنعوا الآلاف من التقديم تحت فكرة انّهم رح يتعذّبوا وما رح يحصلوا عليها
باسيل: لمّا بفكّر باستعادة الجنسية، ما بفكّر بالقانون يلّي قدرنا اقرّيناه والجنسية يلّي اعطيناها… بفكّر بالمراسيم الـ 700 يلّي بعد ما توقّعت من رئيس الحكومة لسبب واحد وهو ان اكثريّتها للمسيحيين! هيدا رئيس حكومة لبنان ما بيوقّع مراسيم حق لأصحاب حق من اللبنانيين بس لأنّهم مسيحيين. وبيحاول، بكذبه، يضلّل الناس، ويحكيهم عن مراسيم “اعطاء جنسية”، مش “استعادة جنسية”، ليوهم الناس انّها طلبات وخدمات خاصة او منتقاة اختياريا منا نحنا- بالوقت يلّي ما بعرف اسم واحد من المراسيم الـ 700 وهي ناتجة عن “قانون استعادة الجنسية” يلّي اقتربت تخلص صلاحيّته الزمنية، ويلّي عرفوا كيف ما يحترموه حتى مش بس يمنعوا المئات من الحصول على الجنسية بل يمنعوا الآلاف من التقديم تحت فكرة انّهم رح يتعذّبوا وما رح يحصلوا عليها
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