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باسيل: لن نسكت عن هذه المجزرة الدستورية ولن نقبل بها ولن نسمح بها وسنواجهها بكل ما اوتينا من قوة
الثلاثاء 25 تشرين الأول 2022

باسيل: لن نسكت عن هذه المجزرة الدستورية ولن نقبل بها ولن نسمح بها وسنواجهها بكل ما اوتينا من قوة

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