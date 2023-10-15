باسيل: لن ينفعَك شيءٌ يا اسرائيل، وستستفيقين على وهمِ الانتصارِ المزعوم لتجدي نفسَك تحت ضربةٍ اكبر- يمكنُكِ تهجيرُ شعبٍ ولكن لن تتمكني من تصفيةِ مقاومتِه، ولن تستيعطي النيلَ منّا بعد الآن، لأنَّ عليكِ بحمايةِ نفسكِ. لن ينفعَكِ الاّ التسليم بالحقوق وبقيام الدولتين، والالتزام بالقرارات الدولية، فانتِ لستِ دولة المعصومين واستهتارُك بالحقِ يجعلُ منكِ دولةً غاصبة ومعرّضة للإنهيار – لن ينفعَكِ تطبيعٌ مع الأبعدين من دون المقاومين الأقربين، ولن يجلِبَ لك السلامُ، لأن السلام هو اولاً مع أهل فلسطين. والسلام ليكونَ حقيقياً، يجب ان يكونَ شاملاً وعادلاً وقائماً بين الشعوب على مبدأ الحقوق. بهذا فقط تضمن اسرائيل الاعتراف بحقّها بالوجود، ولن يعطى لها أمنٌ لا من دولةٍ كبرى ولا صغرى، اذا لم تعطِه هي لغيرِها ولمن حولها
باسيل: لن ينفعَك شيءٌ يا اسرائيل، وستستفيقين على وهمِ الانتصارِ المزعوم لتجدي نفسَك تحت ضربةٍ اكبر- يمكنُكِ تهجيرُ شعبٍ ولكن لن تتمكني من تصفيةِ مقاومتِه، ولن تستيعطي النيلَ منّا بعد الآن، لأنَّ عليكِ بحمايةِ نفسكِ. لن ينفعَكِ الاّ التسليم بالحقوق وبقيام الدولتين، والالتزام بالقرارات الدولية، فانتِ لستِ دولة المعصومين واستهتارُك بالحقِ يجعلُ منكِ دولةً غاصبة ومعرّضة للإنهيار – لن ينفعَكِ تطبيعٌ مع الأبعدين من دون المقاومين الأقربين، ولن يجلِبَ لك السلامُ، لأن السلام هو اولاً مع أهل فلسطين. والسلام ليكونَ حقيقياً، يجب ان يكونَ شاملاً وعادلاً وقائماً بين الشعوب على مبدأ الحقوق. بهذا فقط تضمن اسرائيل الاعتراف بحقّها بالوجود، ولن يعطى لها أمنٌ لا من دولةٍ كبرى ولا صغرى، اذا لم تعطِه هي لغيرِها ولمن حولها
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا