باسيل :ليس خافياً على أحد أن هناك ثلاثة أنواع من الناس في لبنان، هناك من يؤمنون بوحدة الجبهات والساحات وبالتالي نفتح كل الساحات ضد اسرائيل لتدميرها وكذلك هناك من هم مع حق الفلسطينيين باستعادة أرضهم ودولتهم ونحن منهم ونؤيد ما يحصل ونفرح لفوز أي عربي ضد الاسرائيلي، أما القسم الاخير فهم من يفرحون لفوز اسرائيل ويحزنون لانتصار المقاومة… وفي مقاربة الامور ما بين وحدة الساحات وحق الفلسطينيين باستعادة أرضهم هناك هدف واحد ولكن أولويات مختلفة فهناك من يريد زوال الكيان الاسرائيلي ولكن أولويتنا هي قيام الدولة اللبنانية لأنه من دونها لا وجود لنا ولا للوطن
باسيل :ليس خافياً على أحد أن هناك ثلاثة أنواع من الناس في لبنان، هناك من يؤمنون بوحدة الجبهات والساحات وبالتالي نفتح كل الساحات ضد اسرائيل لتدميرها وكذلك هناك من هم مع حق الفلسطينيين باستعادة أرضهم ودولتهم ونحن منهم ونؤيد ما يحصل ونفرح لفوز أي عربي ضد الاسرائيلي، أما القسم الاخير فهم من يفرحون لفوز اسرائيل ويحزنون لانتصار المقاومة… وفي مقاربة الامور ما بين وحدة الساحات وحق الفلسطينيين باستعادة أرضهم هناك هدف واحد ولكن أولويات مختلفة فهناك من يريد زوال الكيان الاسرائيلي ولكن أولويتنا هي قيام الدولة اللبنانية لأنه من دونها لا وجود لنا ولا للوطن
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