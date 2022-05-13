باسيل: ما تحمّلوا ضميركم، البترون بعيوني… بس ما يجي يوم وتستحوا تطّلعوا بعيوني. كل صوت مش للائحة التيار الوطني الحر، وكل صوت تفضيلي بالبترون مش إلي، هو صوت للقوات، او للـ New كتائب، او صوت للإقطاع ابن الاقطاع، وهو صوت بسقّط جبران
باسيل: ما تحمّلوا ضميركم، البترون بعيوني… بس ما يجي يوم وتستحوا تطّلعوا بعيوني. كل صوت مش للائحة التيار الوطني الحر، وكل صوت تفضيلي بالبترون مش إلي، هو صوت للقوات، او للـ New كتائب، او صوت للإقطاع ابن الاقطاع، وهو صوت بسقّط جبران
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