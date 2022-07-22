باسيل: ما قام به “الحزب” هو خط 29 بالمسيرات وارى ان هناك حلا في موضوع الترسيم والان والا فالحرب والحل ليس فقط برسم “الزيح” بل يجب ان يشمل ضمانات للاستخراج من الوسيط الاميركي وفرنسا والامم المتحدة وهناك مكونات اخرى للحل كتبادل المعلومات وغيرها
باسيل: ما قام به “الحزب” هو خط 29 بالمسيرات وارى ان هناك حلا في موضوع الترسيم والان والا فالحرب والحل ليس فقط برسم “الزيح” بل يجب ان يشمل ضمانات للاستخراج من الوسيط الاميركي وفرنسا والامم المتحدة وهناك مكونات اخرى للحل كتبادل المعلومات وغيرها
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