باسيل: ما منقدر نحافظ على وطننا اذا هاجر كل شعبنا وتم استبدالنا بشعوب اخرى ولو كانت جارة وشقيقة، ولهيك موضوع النزوح واللجوء سمّيناه خطر كياني واجبنا نواجهه بقساوة وبرفض حاسم شو ما كانت الكلفة. ولهيك مندعي لتحييد وطننا عن صراعات وايديولوجيّات ما له علاقة فيها وبتجبله الضرر بلا منفعة! ولهيك لازم نتفّق على دور للبنان بيحفظه، وبيجاوب على اشكالية المستقبل وكيفية استنهاض الدولة؛ وابسط مثل، وين موقع لبنان بالمنافسة الدولية المفتوحة بين مشروعين استراتيجيين: طريق الحرير بقيادة الصين من آسيا باتجاه المتوسط واوروبا، والممّر الأخضر بقيادة اميركا من الهند للخليج للمتوسّط وصولاً لأوروبا. منبقى على الهامش خارج المشروعين او منثبّت دورنا من خلال المشرقية الاقتصادية، المنفتحة على التعاون مع الطريقين؟
باسيل: ما منقدر نحافظ على وطننا اذا هاجر كل شعبنا وتم استبدالنا بشعوب اخرى ولو كانت جارة وشقيقة، ولهيك موضوع النزوح واللجوء سمّيناه خطر كياني واجبنا نواجهه بقساوة وبرفض حاسم شو ما كانت الكلفة. ولهيك مندعي لتحييد وطننا عن صراعات وايديولوجيّات ما له علاقة فيها وبتجبله الضرر بلا منفعة! ولهيك لازم نتفّق على دور للبنان بيحفظه، وبيجاوب على اشكالية المستقبل وكيفية استنهاض الدولة؛ وابسط مثل، وين موقع لبنان بالمنافسة الدولية المفتوحة بين مشروعين استراتيجيين: طريق الحرير بقيادة الصين من آسيا باتجاه المتوسط واوروبا، والممّر الأخضر بقيادة اميركا من الهند للخليج للمتوسّط وصولاً لأوروبا. منبقى على الهامش خارج المشروعين او منثبّت دورنا من خلال المشرقية الاقتصادية، المنفتحة على التعاون مع الطريقين؟
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