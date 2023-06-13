باسيل: ما وافقوا معنا، وانجبرنا نمشي بالحد الأدنى من الاتفاق، يعني إسم واحد ومن دون الاتفاق على المقاربة وعلى البرنامج، لأن الثنائي راح يتحدّانا انّو عندو مرشّح ونحنا ما عنّا، ومش قادرين نتّفق. صار الخارج والداخل عم يضغط لعقد جلسة انتخاب ومرشّح الثنائي عم يتقدّم، ولأن نحنا ما كنّا مع خيار تعطيل هيك جلسة، غلّبنا خيار التقاطع على مرشّح على خيار تطيير النصاب
باسيل: ما وافقوا معنا، وانجبرنا نمشي بالحد الأدنى من الاتفاق، يعني إسم واحد ومن دون الاتفاق على المقاربة وعلى البرنامج، لأن الثنائي راح يتحدّانا انّو عندو مرشّح ونحنا ما عنّا، ومش قادرين نتّفق. صار الخارج والداخل عم يضغط لعقد جلسة انتخاب ومرشّح الثنائي عم يتقدّم، ولأن نحنا ما كنّا مع خيار تعطيل هيك جلسة، غلّبنا خيار التقاطع على مرشّح على خيار تطيير النصاب
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