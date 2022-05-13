باسيل: مبارح كتبت رسالة لأهلي بالبترون، لقلّن فيها شكراً لأنّكم “خلّيتوني” اشتغل، هيدا من محبتي وواجباتي، ومن دون ما كلّفكم شي او بالمقابل اطلب منكم شي، وقلت يا ريت “خلّونا” نشتغل للبلد اكتر – البترون نموذج عن شو كان فينا نعمل للبلد كلّه
باسيل: مبارح كتبت رسالة لأهلي بالبترون، لقلّن فيها شكراً لأنّكم “خلّيتوني” اشتغل، هيدا من محبتي وواجباتي، ومن دون ما كلّفكم شي او بالمقابل اطلب منكم شي، وقلت يا ريت “خلّونا” نشتغل للبلد اكتر – البترون نموذج عن شو كان فينا نعمل للبلد كلّه
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