باسيل: معروف انه كان رأينا ان يكون ضمن لائحة التقاطع اكثر من اسم، اسمين او ثلاثة، حتّى ما نفرض اسم على الفريق الآخر، وحتّى نظهّر مرونة بالأسماء غير المستفزّة، كونه ما عنّا خيار اوحد أزلي سرمدي، والأهم حتّى اذا رفضه الفريق الآخر ما يتحوّل الرفض كسر لارادة المسيحيين، ويتعرّض ميثاقنا وشراكتنا الوطنية للخطر
باسيل: معروف انه كان رأينا ان يكون ضمن لائحة التقاطع اكثر من اسم، اسمين او ثلاثة، حتّى ما نفرض اسم على الفريق الآخر، وحتّى نظهّر مرونة بالأسماء غير المستفزّة، كونه ما عنّا خيار اوحد أزلي سرمدي، والأهم حتّى اذا رفضه الفريق الآخر ما يتحوّل الرفض كسر لارادة المسيحيين، ويتعرّض ميثاقنا وشراكتنا الوطنية للخطر
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