باسيل: مفهومٌ وطبيعيٌّ ان يعملَ بعضُنا لنُصرةِ الفلسطينيين وان يفرَحَ بعضُنا الآخر لانتصارِهم، ولكن غيرُ مفهومٍ من جهةٍ ان نفتحَ بلدَنا على ساحاتٍ غيرُ مضمونةٍ لصالحِنا وعلى مخاطِرَ مضمونة كارثيّتُها، وغير مفهومٍ من جهةٍ اخرى، ان يراهنَ بعضُنا على دولٍ وخياراتٍ جُرِّبَت وفَشِلت وجلَبت لنا الهزيمةَ والمهانة
باسيل: مفهومٌ وطبيعيٌّ ان يعملَ بعضُنا لنُصرةِ الفلسطينيين وان يفرَحَ بعضُنا الآخر لانتصارِهم، ولكن غيرُ مفهومٍ من جهةٍ ان نفتحَ بلدَنا على ساحاتٍ غيرُ مضمونةٍ لصالحِنا وعلى مخاطِرَ مضمونة كارثيّتُها، وغير مفهومٍ من جهةٍ اخرى، ان يراهنَ بعضُنا على دولٍ وخياراتٍ جُرِّبَت وفَشِلت وجلَبت لنا الهزيمةَ والمهانة
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