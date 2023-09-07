باسيل: منتوصل مع الفرنسيين لصيغة تشاور وتحاور محدود بالبرنامج والزمان والشكل وبينتهي بجلسات مفتوحة بتأمّن حصول الانتخاب… بيدعي رئيس المجلس لحوار تقليدي بمجلس النواب، وبيحكي عن انها مبادرته وعن صيغة ملتبسة تحت الضغط للجلسات المتتالية وكأنّو في نيّة تطيير الفرصة، وبالمقابل بتطلع المعارضة بترفض الحوار بالمطلق وبتعتبره ابتزاز لجلسات الانتخاب، وكأنّها عم تعمل خدمة لصاحب المبادرة لتطيّر الجلسات المفتوحة. انا خوفي ما نكون رجعنا لتحالف الطيّونة لتطيير الفرصة والرئاسة
باسيل: منتوصل مع الفرنسيين لصيغة تشاور وتحاور محدود بالبرنامج والزمان والشكل وبينتهي بجلسات مفتوحة بتأمّن حصول الانتخاب… بيدعي رئيس المجلس لحوار تقليدي بمجلس النواب، وبيحكي عن انها مبادرته وعن صيغة ملتبسة تحت الضغط للجلسات المتتالية وكأنّو في نيّة تطيير الفرصة، وبالمقابل بتطلع المعارضة بترفض الحوار بالمطلق وبتعتبره ابتزاز لجلسات الانتخاب، وكأنّها عم تعمل خدمة لصاحب المبادرة لتطيّر الجلسات المفتوحة. انا خوفي ما نكون رجعنا لتحالف الطيّونة لتطيير الفرصة والرئاسة
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