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باسيل :منطق القوّة لا يوصلنا الى سلام ومع لبنان لم تستعمل اسرائيل الا القوة حيث احتلت الارض واعتدت علينا وهذا كله لم يتوقف الا حين فرضت المقاومة “معادلة قوّة” وهذا أمر واقع، وللبنان ان يستفيد منها لبنان لبناء دولة وتطوير مجتمع وازدهار اقتصاد
الأحد 08 تشرين الأول 2023

باسيل :منطق القوّة لا يوصلنا الى سلام ومع لبنان لم تستعمل اسرائيل الا القوة حيث احتلت الارض واعتدت علينا وهذا كله لم يتوقف الا حين فرضت المقاومة “معادلة قوّة” وهذا أمر واقع، وللبنان ان يستفيد منها لبنان لبناء دولة وتطوير مجتمع وازدهار اقتصاد

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