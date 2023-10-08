باسيل :منطق القوّة لا يوصلنا الى سلام ومع لبنان لم تستعمل اسرائيل الا القوة حيث احتلت الارض واعتدت علينا وهذا كله لم يتوقف الا حين فرضت المقاومة “معادلة قوّة” وهذا أمر واقع، وللبنان ان يستفيد منها لبنان لبناء دولة وتطوير مجتمع وازدهار اقتصاد
باسيل :منطق القوّة لا يوصلنا الى سلام ومع لبنان لم تستعمل اسرائيل الا القوة حيث احتلت الارض واعتدت علينا وهذا كله لم يتوقف الا حين فرضت المقاومة “معادلة قوّة” وهذا أمر واقع، وللبنان ان يستفيد منها لبنان لبناء دولة وتطوير مجتمع وازدهار اقتصاد
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا