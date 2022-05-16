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باسيل: من البترون: مبروك للبترون وللتيار وكل لبنان بكل مقعد فزنا به اليوم
الإثنين 16 أيار 2022

باسيل: من البترون: مبروك للبترون وللتيار وكل لبنان بكل مقعد فزنا به اليوم

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