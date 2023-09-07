باسيل: من خلال الصندوق الائتماني، منحافظ على ثرواتنا ومرافقنا الوطنية يلّي ورثناها من دولة لبنان الكبير واجت المنظومة خرّبتها. هالثروة، من مطار ومرفأ وكهرباء واتصالات، واراضي واصول بتبقى ملك الدولة، ولكن منستثمرها ومنزيد لها قيمتها اضعاف باشراك القطاع الخاص وضخ امواله فيها، وهيك منخلق فرص عمل لمئات الالوف، ومنزيد مداخيل الدولة ومنأمّن الازدهار ومنردّ للمودعين جزء من خسائرهم
باسيل: من خلال الصندوق الائتماني، منحافظ على ثرواتنا ومرافقنا الوطنية يلّي ورثناها من دولة لبنان الكبير واجت المنظومة خرّبتها. هالثروة، من مطار ومرفأ وكهرباء واتصالات، واراضي واصول بتبقى ملك الدولة، ولكن منستثمرها ومنزيد لها قيمتها اضعاف باشراك القطاع الخاص وضخ امواله فيها، وهيك منخلق فرص عمل لمئات الالوف، ومنزيد مداخيل الدولة ومنأمّن الازدهار ومنردّ للمودعين جزء من خسائرهم
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