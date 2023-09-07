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باسيل: من خلال الصندوق الائتماني بتصير طرابلس وعكار بوّابة لبنان للمشرقية الإقتصادية، وبيصير فينا نكبّر مرفأ طرابلس، ونشغّل معرض رشيد كرامي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، ومصفاية البداوي، ومعمل الكهرباء بدير عمار وسلعاتا، وشركة قاديشا، ومحطّة الغاز بطرابلس وسلعاتا وانبوب الغاز من الشمال للجنوب، ومطار القليعات ومطار حامات وسكّة الحديد… مع الصندوق واللامركزية ما بيعود فيهم يوقفوا هالمشاريع، ولا يأخّروا طريق القديسين سنين… ومرسومها صادر منذ عام 1963
الخميس 07 أيلول 2023

باسيل: من خلال الصندوق الائتماني بتصير طرابلس وعكار بوّابة لبنان للمشرقية الإقتصادية، وبيصير فينا نكبّر مرفأ طرابلس، ونشغّل معرض رشيد كرامي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، ومصفاية البداوي، ومعمل الكهرباء بدير عمار وسلعاتا، وشركة قاديشا، ومحطّة الغاز بطرابلس وسلعاتا وانبوب الغاز من الشمال للجنوب، ومطار القليعات ومطار حامات وسكّة الحديد… مع الصندوق واللامركزية ما بيعود فيهم يوقفوا هالمشاريع، ولا يأخّروا طريق القديسين سنين… ومرسومها صادر منذ عام 1963

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