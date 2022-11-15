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باسيل من مجلس النواب: ما يحصل اليوم مهزلة وكل النقاشات تُظهر ألا نية لإقرار “الكابيتال كونترول”
الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022

باسيل من مجلس النواب: ما يحصل اليوم مهزلة وكل النقاشات تُظهر ألا نية لإقرار “الكابيتال كونترول”

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