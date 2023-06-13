باسيل: نحنا اثبتنا ورح نثبت بجلسة بكرا مجموعة امور اساسية:1 – ما حدا بيقدر يتخطّى المكوّن المسيحي باستحقاق مفصلي مثل رئاسة الجمهورية2 – ما منقبل حدا يكسرنا ويفرض علينا رئيس جمهورية ولا نحنا نكسر حدا ونفرض عليه رئيس جمهورية3 – نحنا احرار ومستقلّين وما منتبع حدا بقرارنا التياري والوطني النابع من قناعاتنا
باسيل: نحنا اثبتنا ورح نثبت بجلسة بكرا مجموعة امور اساسية:
1 – ما حدا بيقدر يتخطّى المكوّن المسيحي باستحقاق مفصلي مثل رئاسة الجمهورية
2 – ما منقبل حدا يكسرنا ويفرض علينا رئيس جمهورية ولا نحنا نكسر حدا ونفرض عليه رئيس جمهورية
3 – نحنا احرار ومستقلّين وما منتبع حدا بقرارنا التياري والوطني النابع من قناعاتنا
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