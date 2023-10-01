باسيل: نحنا بالتيار، ملتزمين ومسهلين لأي حوار بيوصّل لهيك رئيس، ومش مستعدين نكون بأي حوار معلّب ومفروض بشروطه ليودّينا لمسرحيّة ممجوجة، يلّي داعي عليها مش مصدّقها- ونحنا دايماً مستعدين لأي حوار منتج وجدّي مش شكلي ومضيعة وقت ونحنا مندعي لحوار مش انتو بتدعونا لحوار ضبابي بشكله وبرنامجه وما في حدا ريس على حدا
باسيل: نحنا بالتيار، ملتزمين ومسهلين لأي حوار بيوصّل لهيك رئيس، ومش مستعدين نكون بأي حوار معلّب ومفروض بشروطه ليودّينا لمسرحيّة ممجوجة، يلّي داعي عليها مش مصدّقها- ونحنا دايماً مستعدين لأي حوار منتج وجدّي مش شكلي ومضيعة وقت ونحنا مندعي لحوار مش انتو بتدعونا لحوار ضبابي بشكله وبرنامجه وما في حدا ريس على حدا
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