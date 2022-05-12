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باسيل: نحنا بمرحلة مصيرية، عم نلعب لعبة وجودنا ،منروح منسلّم حالنا ليلّي عم يهدّد وجودنا؟
الخميس 12 أيار 2022

باسيل: نحنا بمرحلة مصيرية، عم نلعب لعبة وجودنا ،منروح منسلّم حالنا ليلّي عم يهدّد وجودنا؟

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