باسيل: نحنا تعرّضنا لكتير ظلم – الظلم من المنظومة مفهوم لأن نحنا خطر على وجودها- بس الظلم مش مفهوم من الناس يلّي بتطالبك بالمشاريع، وبتلومك بدل ما تلوم يلّي عرقلها، وهي بوقت انت عم تشتغل وتقاتل كانت عم تتفرّج وتنظّر. بس هالناس اهلنا وبدّنا نستوعبهم. التيار اكبر من حزب، صحيح المنتسبين هم اساس، ولكن عيوننا بتبقى كمان على الناس المتّكلين علينا وما عندهم امل بلبنان الاّ من خلالنا، والاّ مصيرهم اليأس وبيهاجروا. لازم يرجعوا يشوفوا الخلاص من خلال مشروعنا
باسيل: نحنا تعرّضنا لكتير ظلم – الظلم من المنظومة مفهوم لأن نحنا خطر على وجودها- بس الظلم مش مفهوم من الناس يلّي بتطالبك بالمشاريع، وبتلومك بدل ما تلوم يلّي عرقلها، وهي بوقت انت عم تشتغل وتقاتل كانت عم تتفرّج وتنظّر. بس هالناس اهلنا وبدّنا نستوعبهم. التيار اكبر من حزب، صحيح المنتسبين هم اساس، ولكن عيوننا بتبقى كمان على الناس المتّكلين علينا وما عندهم امل بلبنان الاّ من خلالنا، والاّ مصيرهم اليأس وبيهاجروا. لازم يرجعوا يشوفوا الخلاص من خلال مشروعنا
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