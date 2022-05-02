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باسيل: نحنا ضد الفتنة، ودفعنا كتير من رصيدنا الشعبي لمنعها لأن الخسارة منها اكتر بكتير
الإثنين 02 أيار 2022

باسيل: نحنا ضد الفتنة، ودفعنا كتير من رصيدنا الشعبي لمنعها لأن الخسارة منها اكتر بكتير

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