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باسيل: نحنا فينا وبدنا نعمل سدّ جنة وسدّ بقعتوتة بَس إنتو ليش معرقلين واقلّه متفرجين وساكتين؟
الخميس 12 أيار 2022

باسيل: نحنا فينا وبدنا نعمل سدّ جنة وسدّ بقعتوتة بَس إنتو ليش معرقلين واقلّه متفرجين وساكتين؟

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