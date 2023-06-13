باسيل: نحنا لهلّق لم نحسم خيار المشاركة بالحكم او المعارضة بانتظار بلورة الحل، وعند تبلوره نقرّر… وهيدا كمان قرار متخّذ من زمان بالتيار… نحنا من الأساس ومن البداية تنازلنا عن حقّنا بالرئاسة لأن شفنا النجاح غير متوفّر بالوصول وبالانجاز طالما المنظومة السياسية متحكّمة. لازم تفكيكها قبل هيك. ما بدّنا نكرّر تجربة عهد العماد عون. هيدا قرار كمان اخذناه بالتيار من زمان بعدم خوض اي تجربة فاشلة، ورحنا نفتّش عن رئيس بالتفاهم مع المكوّنات البرلمانية الأخرى، من ضمن لائحة اسماء اتّفقنا عليها داخلياً بالتيار، بس مش نحنا رشحناها؛ بالرغم من كل محاولات طلب اسماء منّا، اصرّينا ما نسمّي وكان قرارنا الواضح انّو نوافق على التسمية دون التسمية من قبلنا
باسيل: نحنا لهلّق لم نحسم خيار المشاركة بالحكم او المعارضة بانتظار بلورة الحل، وعند تبلوره نقرّر… وهيدا كمان قرار متخّذ من زمان بالتيار… نحنا من الأساس ومن البداية تنازلنا عن حقّنا بالرئاسة لأن شفنا النجاح غير متوفّر بالوصول وبالانجاز طالما المنظومة السياسية متحكّمة. لازم تفكيكها قبل هيك. ما بدّنا نكرّر تجربة عهد العماد عون. هيدا قرار كمان اخذناه بالتيار من زمان بعدم خوض اي تجربة فاشلة، ورحنا نفتّش عن رئيس بالتفاهم مع المكوّنات البرلمانية الأخرى، من ضمن لائحة اسماء اتّفقنا عليها داخلياً بالتيار، بس مش نحنا رشحناها؛ بالرغم من كل محاولات طلب اسماء منّا، اصرّينا ما نسمّي وكان قرارنا الواضح انّو نوافق على التسمية دون التسمية من قبلنا
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