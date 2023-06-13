باسيل: نحنا منفتحين على الحوار قبل الجلسة وبعدها، ومدركين ان لا رئيس الاّ بالحوار والتوافق. المشكلة مش عنا، والحل باتفاق الجميع على الرئيس والبرنامج. الرئيس من دون برنامج مش حل. ما حدا من الجهتين ينبسط انّو عم يصغّر كتلتنا، او انه عم يبعدنا ويفصلنا عن حزب الله لأن ارادتنا ان لا نكسر التفاهم، ولو بعده واقف على فرد اجر… وما حدا بنكده يعتبر انّو تقاطُعنا على مرشّح بوجه مرشّحهم سيؤدّي لتسوية وخيار ثالث من دوننا، لأنه حتى لو نجح بالوصول، رح يفشل بالممارسة وسجلوها علي… الحل الوحيد الفعلي هو الاتفاق معنا ومع الآخرين دون اقصاء او عزل حدا لأن العزل مخاطره كبيرة على لبنان الكيان
باسيل: نحنا منفتحين على الحوار قبل الجلسة وبعدها، ومدركين ان لا رئيس الاّ بالحوار والتوافق. المشكلة مش عنا، والحل باتفاق الجميع على الرئيس والبرنامج. الرئيس من دون برنامج مش حل. ما حدا من الجهتين ينبسط انّو عم يصغّر كتلتنا، او انه عم يبعدنا ويفصلنا عن حزب الله لأن ارادتنا ان لا نكسر التفاهم، ولو بعده واقف على فرد اجر… وما حدا بنكده يعتبر انّو تقاطُعنا على مرشّح بوجه مرشّحهم سيؤدّي لتسوية وخيار ثالث من دوننا، لأنه حتى لو نجح بالوصول، رح يفشل بالممارسة وسجلوها علي… الحل الوحيد الفعلي هو الاتفاق معنا ومع الآخرين دون اقصاء او عزل حدا لأن العزل مخاطره كبيرة على لبنان الكيان
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