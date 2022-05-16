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باسيل: نحن ضحية مؤامرة دولية نواجهها بصدرنا وبإمكانيات قليلة ونحن شعب مقاوم وننتصر لأنكم معنا
الإثنين 16 أيار 2022

باسيل: نحن ضحية مؤامرة دولية نواجهها بصدرنا وبإمكانيات قليلة ونحن شعب مقاوم وننتصر لأنكم معنا

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