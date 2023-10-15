باسيل: نحن في التيّار نختار ان نكون ابناءَ هذه الارض، متجذرين فيها، متعايشين مع اهلِها في السرّاء والضرّاء، متفاعلين مع محيطِنا ومنفتحينَ على العالم، مستقلّينَ في قرارِنا، انقياءَ في وطنيّتِنا، عاملينَ في سبيل عزّةِ شعبِنا ومناضلينَ في سبيلِ بناء دولةٍ قويّةٍ لا شيءَ يعلو على مصالِحها. هكذا يكونُ وطنُنا قوّياً ونصيراً بقوّتِه لقضايا الحقِّ من حولِه – هكذا نكونُ على قدرِ شهدائِنا، وهكذا نكون ابناء 13 تشرين – ابناء الكرامة الوطنية والكرامة الانسانية…
باسيل: نحن في التيّار نختار ان نكون ابناءَ هذه الارض، متجذرين فيها، متعايشين مع اهلِها في السرّاء والضرّاء، متفاعلين مع محيطِنا ومنفتحينَ على العالم، مستقلّينَ في قرارِنا، انقياءَ في وطنيّتِنا، عاملينَ في سبيل عزّةِ شعبِنا ومناضلينَ في سبيلِ بناء دولةٍ قويّةٍ لا شيءَ يعلو على مصالِحها. هكذا يكونُ وطنُنا قوّياً ونصيراً بقوّتِه لقضايا الحقِّ من حولِه – هكذا نكونُ على قدرِ شهدائِنا، وهكذا نكون ابناء 13 تشرين – ابناء الكرامة الوطنية والكرامة الانسانية…
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