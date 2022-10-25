باسيل: ندعو للحوار لأننا جديون: على المستوى المسيحي يستطيع البطريرك ان يتولاه، وعلى المستوى الوطني يمكن لرئيس الجمهورية القيام بذلك حتى الاثنين، واي دعوة حوارية من الخارج، او من الداخل كدعوة رئيس المجلس النيابي نتعاطى معها من حيث المبدأ بإيجابية
باسيل: ندعو للحوار لأننا جديون: على المستوى المسيحي يستطيع البطريرك ان يتولاه، وعلى المستوى الوطني يمكن لرئيس الجمهورية القيام بذلك حتى الاثنين، واي دعوة حوارية من الخارج، او من الداخل كدعوة رئيس المجلس النيابي نتعاطى معها من حيث المبدأ بإيجابية
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