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باسيل: نذكّر السائل ايضاً بأنّنا اصحاب حقوق مغتصبة وارض محتلّة، وبأنه لنا في الأقصى وفي كنيسة القيامة، والقدس وبيت لحم جذور دياناتنا وثقافاتنا وايماننا، ناهيك عن اننا معنيون بقضية لاجئين على ارضِنا لهم حقّ العودة الى ارضِهم، ومخطئٌ جدا من يظنّ انه بإغراق لبنان بأكثر من مليوني نازح سوري، يستطيع ان ينسينا حقّ العودة لنصف مليون فلسطيني وهو مكرّس بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمّة دستورنا الرافض للتوطنين
الأحد 15 تشرين الأول 2023

باسيل: نذكّر السائل ايضاً بأنّنا اصحاب حقوق مغتصبة وارض محتلّة، وبأنه لنا في الأقصى وفي كنيسة القيامة، والقدس وبيت لحم جذور دياناتنا وثقافاتنا وايماننا، ناهيك عن اننا معنيون بقضية لاجئين على ارضِنا لهم حقّ العودة الى ارضِهم، ومخطئٌ جدا من يظنّ انه بإغراق لبنان بأكثر من مليوني نازح سوري، يستطيع ان ينسينا حقّ العودة لنصف مليون فلسطيني وهو مكرّس بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمّة دستورنا الرافض للتوطنين

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