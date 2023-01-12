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باسيل: نعم لبنان دولة مانحة وليست مضيفة فقط، لأن اعباءها تخطّت بكثير المساعدات المقدّمة لها، ولبنان لا “يشحذ” بل يطالب بحقّه
الخميس 12 كانون الثاني 2023

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