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باسيل: هذا تشرين فلسطين، امّا تشرين لبنان، اما آن له ان ينتهي؟ هذا التشرين الذي بدأ مع بدايات الكيان وصولاً الى 13 تشرين، و17 تشرين. كُتب لنا ان نعاني حرباً او فتنةً او ازمةً كل 15 سنة، وكُتب علينا لجوءٌ فورَ نيلِنا استقلالَنا، وكُتبَ علينا نزوحٌ فورَ نيلِنا سيادتِنا، وتُكتب علينا هجرةٌ كلَّ مرّةٍ نقترب من حريّتِنا
الأحد 15 تشرين الأول 2023

باسيل: هذا تشرين فلسطين، امّا تشرين لبنان، اما آن له ان ينتهي؟ هذا التشرين الذي بدأ مع بدايات الكيان وصولاً الى 13 تشرين، و17 تشرين. كُتب لنا ان نعاني حرباً او فتنةً او ازمةً كل 15 سنة، وكُتب علينا لجوءٌ فورَ نيلِنا استقلالَنا، وكُتبَ علينا نزوحٌ فورَ نيلِنا سيادتِنا، وتُكتب علينا هجرةٌ كلَّ مرّةٍ نقترب من حريّتِنا

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