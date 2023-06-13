باسيل: همّنا اليوم إنهاء الفراغ وانتخاب رئيس جمهورية، مع علمنا انّو مش هيدا كل الحل بل ممكن يكون بداية لحل، اذا اجا رئيس ضمن برنامج متفّق عليه. اذا اقتنعنا انو هيك رئيس وهيك حل بيوصّل لوقف الانهيار ولمشروع الاصلاح وبناء الدولة، مستعدين ندخل فيه لنحمل جزء من المسؤولية مع يلّي ساهمنا بإيصاله. ولكن اذا ما اقتنعنا بالمرشّح او بالحل، منروح على المعارضة الشاملة وهونيك مننجح اكيد بس الوطن يمكن ما بينجح. لا منزعل ولا منقتل حالنا لمنع هيك حل. بالعكس بيكون هالشي لصالحنا ومنتركهم يتحمّلوا المسؤولية لوحدهم
باسيل: همّنا اليوم إنهاء الفراغ وانتخاب رئيس جمهورية، مع علمنا انّو مش هيدا كل الحل بل ممكن يكون بداية لحل، اذا اجا رئيس ضمن برنامج متفّق عليه. اذا اقتنعنا انو هيك رئيس وهيك حل بيوصّل لوقف الانهيار ولمشروع الاصلاح وبناء الدولة، مستعدين ندخل فيه لنحمل جزء من المسؤولية مع يلّي ساهمنا بإيصاله. ولكن اذا ما اقتنعنا بالمرشّح او بالحل، منروح على المعارضة الشاملة وهونيك مننجح اكيد بس الوطن يمكن ما بينجح. لا منزعل ولا منقتل حالنا لمنع هيك حل. بالعكس بيكون هالشي لصالحنا ومنتركهم يتحمّلوا المسؤولية لوحدهم
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا