باسيل: هون بالبترون بانتخابات 2022، بمسلسل مؤامرة 17 تشرين، تجمّعوا كلّهم مش ضدّي، ضد التيار، ضدّكم وضدّك جنرال – هون المعركة كان عندها رمزيّة كسر التيار كلّه… بس بصمودكم ووفائكم، كسّرتوا المؤامرة وحطّمتوا الحصار… ما قدر شراء الأصوات والذمم يطالكم ويشتري ضميركم، وما حدا قدر يكسر التيار يلّي بعده الرقم الصعب بالمعادلة اللبنانية، والراس يلّي ما بينكسر بالكرامة الوطنية! هيدي اوّل مرّة منلتقي بهالطريقة وانا بشكركم باسم التيار
باسيل: هون بالبترون بانتخابات 2022، بمسلسل مؤامرة 17 تشرين، تجمّعوا كلّهم مش ضدّي، ضد التيار، ضدّكم وضدّك جنرال – هون المعركة كان عندها رمزيّة كسر التيار كلّه… بس بصمودكم ووفائكم، كسّرتوا المؤامرة وحطّمتوا الحصار… ما قدر شراء الأصوات والذمم يطالكم ويشتري ضميركم، وما حدا قدر يكسر التيار يلّي بعده الرقم الصعب بالمعادلة اللبنانية، والراس يلّي ما بينكسر بالكرامة الوطنية! هيدي اوّل مرّة منلتقي بهالطريقة وانا بشكركم باسم التيار
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