باسيل: هيدا القرار تحديداً اتّخذه التيار من قبل رئيسه والهيئة السياسية وبدعم كامل من المجلس السياسي والمجلس الوطني، وبتأييد كامل من المجلس التنفيذي ومنسقي المناطق ولجان الانتشار؛ وهيدا الأمر بيحصل لأوّل مرّة بهيدا الشكل الواسع والجامع، وبالتالي اصبح الالتزام فيه واجب على كافة النواب من دون اي عذر حتى ولو في حدا مش مقتنع فيه. يا ما مرّات انا التزمت بقرارات مش مقتنع فيها. اي اهتزاز بهيدا الموضوع بيضرب صورة التيار، يلّي اثبت قوّته وصموده ومحوريّته بالاستحاق الرئاسي وما حدا قدر يتجاوزه، وبوقت كتار بيريدوا ضربنا وتفكيكنا وبيراهنوا على انقسامنا
باسيل: هيدا القرار تحديداً اتّخذه التيار من قبل رئيسه والهيئة السياسية وبدعم كامل من المجلس السياسي والمجلس الوطني، وبتأييد كامل من المجلس التنفيذي ومنسقي المناطق ولجان الانتشار؛ وهيدا الأمر بيحصل لأوّل مرّة بهيدا الشكل الواسع والجامع، وبالتالي اصبح الالتزام فيه واجب على كافة النواب من دون اي عذر حتى ولو في حدا مش مقتنع فيه. يا ما مرّات انا التزمت بقرارات مش مقتنع فيها. اي اهتزاز بهيدا الموضوع بيضرب صورة التيار، يلّي اثبت قوّته وصموده ومحوريّته بالاستحاق الرئاسي وما حدا قدر يتجاوزه، وبوقت كتار بيريدوا ضربنا وتفكيكنا وبيراهنوا على انقسامنا
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