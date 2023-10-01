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باسيل: هيدا بيتطلّب انتخاب رئيس ملتزم بهيك نموذج جديد وبهيك اصلاح بنيوي بالدولة؛ مش رئيس، رابي بكنف المنظومة، بيتنشّق هواها، بياكل من منافعها، وبيطعميها من مركزه. بيعيّشها من جديد وبيبعث فيها الروح من بعد ما كانت عم تلفظ انفاسها، وهي بتعيّشه على الكرسي لينفّذ لها اجندتها وسياستها الانحدارية والإفلاسية الإنهيارية
الأحد 01 تشرين الأول 2023

باسيل: هيدا بيتطلّب انتخاب رئيس ملتزم بهيك نموذج جديد وبهيك اصلاح بنيوي بالدولة؛ مش رئيس، رابي بكنف المنظومة، بيتنشّق هواها، بياكل من منافعها، وبيطعميها من مركزه. بيعيّشها من جديد وبيبعث فيها الروح من بعد ما كانت عم تلفظ انفاسها، وهي بتعيّشه على الكرسي لينفّذ لها اجندتها وسياستها الانحدارية والإفلاسية الإنهيارية

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